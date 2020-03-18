НБУ увеличил срок краткосрочных кредитов рефинансирования

С 19 марта Национальный банк будет проводить монетарную политику по новому операционныму дизайну. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Нацбанк меняет график проведения операций по регулированию ликвидности. Теперь тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставление краткосрочных кредитов рефинансирования будут проводиться два раза чаще, то есть каждую неделю по пятницам.

Кроме того, меняется срок этих инструментов: двухнедельные депозитные сертификаты станут недельными, а краткосрочные кредиты рефинансирования, предельный срок которых ранее составлял 14 дней, будут выдаваться на срок до одного месяца.

При этом в НБУ отмечают, что ставка по этим инструментам будет на уровне учетной ставки Нацбанка.

В НБУ считают, что все эти изменения усилят устойчивость банковского сектора к турбулентности на финансовых рынках и поддержат его способность стимулировать украинскую экономику в условиях большей неопределенности.

Ранее НБУ объявил, что с 19 марта водит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет, в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам.

12 марта НБУ решил поддержать экономику в условиях рисков эпидемии коронавируса и снизил учетную ставку до 10%.