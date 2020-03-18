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НБУ увеличил срок краткосрочных кредитов рефинансирования

НБУ увеличил срок краткосрочных кредитов рефинансирования
18.03.2020, 17:48

Нацбанк адаптировал операционный дизайн монетарной политики к новым условиям на финансовых рынках

С 19 марта Национальный банк будет проводить монетарную политику по новому операционныму дизайну. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Нацбанк меняет график проведения операций по регулированию ликвидности. Теперь тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставление краткосрочных кредитов рефинансирования будут проводиться два раза чаще, то есть каждую неделю по пятницам.

Кроме того, меняется срок этих инструментов: двухнедельные депозитные сертификаты станут недельными, а краткосрочные кредиты рефинансирования, предельный срок которых ранее составлял 14 дней, будут выдаваться на срок до одного месяца.

При этом в НБУ отмечают, что ставка по этим инструментам будет на уровне учетной ставки Нацбанка.

В НБУ считают, что все эти изменения усилят устойчивость банковского сектора к турбулентности на финансовых рынках и поддержат его способность стимулировать украинскую экономику в условиях большей неопределенности.

Андреева Анна
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