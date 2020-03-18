НБУ вводит долгосрочное рефинансирование банков

Национальный банк Украины водит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет, в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам.

Как отмечают в пресс-службе НБУ, этот шаг связан как с сохранением финансовой стабильности в стране, так и со стимулированием экономического роста.

В Нацбанке считают, что механизм долгосрочного рефинансирования, во-первых, окажет поддержку банковскому кредитованию в гривне, усиливая эффект от снижения учетной ставки и внедрения стимулирующих нормативов резервирования.

Во-вторых, новый инструмент будет дополнительной гарантией поддержания достаточной ликвидности в банковской системе. "Это, в частности, важно и для бесперебойного проведения клиентских операций в условиях ухудшения настроений участников рынка из-за распространения коронавируса", - уточняют в Нацбанке.

Отмечается, что периодичность тендеров по поддержанию ликвидности банков, объемы, сроки и другие параметры долгосрочного рефинансирования будут определяться отдельными решениями НБУ после рассмотрения этих вопросов Комитетом по монетарной политике.

При этом процентная ставка по таким кредитам фактически будет плавающей. Она будет определяться как учетная ставка НБУ плюс постоянная величина в процентных пунктах, действующая на день выдачи кредита, и будет неизменной в течение всего срока пользования рефинансом. При необходимости банки смогут досрочно погашать такие кредиты.

С целью снижения своих рисков при предоставлении кредитов рефинансирования НБУ усовершенствовал нормы по залогам. В частности, предусмотрена возможность прямого перечисления средств банка от погашения депозитного сертификата НБУ и дохода по ним на частичное досрочное погашение задолженности, если такой сертификат находится в залоговом пуле. Также определено, что иностранная валюта в таком пуле должна быть размещена банком на счетах НБУ как денежное покрытие без уплаты процентов по нему.

В НБУ отмечают, что эти изменения будут благоприятными для развития долгосрочного кредитования предпринимателей и населения, в частности ипотечного, кредитов на развитие бизнеса и т.д.

В то же время банки смогут обратиться за рефинансированием, когда будут нуждаться в дополнительной ликвидности.

При этом в НБУ подчеркивают, что сегодня гривневая ликвидность банковской системы превышает 200 млрд грн, а валютная - $8 млрд, поэтому введение нового инструмента носит превентивный характер на случай более серьезных кризисных явлений в мировой экономике.

Введение механизма долгосрочного рефинансирования утверждено постановлениями НБУ от 17 марта №29 и №30 и вступают в силу 19 марта.

12 марта НБУ решил поддержать экономику в условиях рисков эпидемии коронавируса и снизил учетную ставку до 10%