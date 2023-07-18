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Абанк уже выдал почти 500 тыс. карт "АТБ" в партнерстве с сетью супермаркетов АТБ.

Карта "АТБ" имеет крутые преимущества благодаря скидкам и акционным предложениям. Чтобы клиенты Абанка смогли ощутить еще большие преимущества и выгоды, стартует акция: 50 грн всем новым и действующим клиентам банка, которые откроют карту "АТБ"!

Гарантированные 50 грн на счет кешбэка получит клиент, который впервые откроет карту "АТБ" в Абанке и совершит покупку на сумму от 100 грн в сети супермаркетов АТБ!

Оформить карту "АТБ" можно:

в мобильном приложении А24;

в любом отделении Абанка.

Также можно приобрести пластиковую карту "АТБ" в любом магазине сети АТБ в прикассовой зоне и активировать ее в мобильном приложении А24 за несколько минут. Стоимость карты составляет 50 грн, которые банк сразу возвращает на счет карты после ее активации.

Также акционная новость касается и клиентов, уже имеющих карту "АТБ", ведь банк предлагает пригласить своих друзей оформить карту "АТБ", и оба друга получат по 50 грн за открытие карты "АТБ" и по 50 грн, если друг совершит покупку с картой "АТБ" в супермаркете АТБ от 100 грн.