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Абанк дарує до 100 грн всім клієнтам, які відкриють картку "АТБ"! p

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 08:30
Абанк дарує до 100 грн всім клієнтам, які відкриють картку

На правах реклами

Абанк вже видав майже 500 тис. карток "АТБ" у партнерстві з мережею супермаркетів АТБ.

Картка "АТБ" має круті переваги завдяки знижкам та акційним пропозиціям. Щоб клієнти Абанку змогли відчути ще більші переваги та вигоди, стартує акція: 50 грн всім новим та діючим клієнтам банку, які відкриють картку "АТБ"!

Гарантовані 50 грн на рахунок кешбеку отримає клієнт, який вперше відкриє картку "АТБ" в Абанку та здійснить покупку на суму від 100 грн в мережі супермаркетів АТБ!

Оформити картку "АТБ" можна:

  • у мобільному додатку А24;

  • у будь-якому відділені Абанку. 

Також можна придбати пластикову картку "АТБ" у будь-якому магазині мережі АТБ у прикасовій зоні та активувати її в мобільному додатку А24 за декілька хвилин. Вартість картки становить 50 грн, які банк відразу повертає на рахунок картки після її активації.

Також акційна новина стосується і клієнтів, що вже мають картку "АТБ",  адже банк пропонує запросити своїх друзів оформити  картку "АТБ", і обидва друга отримають по 50 грн за відкриття картки "АТБ" та по 50 грн, якщо друг здійснить покупку з карткою "АТБ" в супермаркеті АТБ від 100 грн.

Абанк
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