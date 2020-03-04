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Агент 007. В Британии выпустили самую большую монету в истории: фото

Агент 007. В Британии выпустили самую большую монету в истории: фото
04.03.2020, 10:13

Монетный двор Великобритании выпустил семикилограммовую золотую монету номиналом 7 000 фунтов

Королевский монетный двор Великобритании представил набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета в его истории. Об этом сообщается на сайте монетного двора.

Вес этой монеты – семь килограммов, диаметр – 18,5 см, номинальная стоимость – 7 000 фунтов стерлингов (почти $9 000). 

Кроме нее, в набор входят монеты весом в два и один килограмм. Он посвящен последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", который выйдет на экраны весной 2020 года.

На монете выгравирован автомобиль Бонда – Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Также изображены цифры 007 и пистолет вымышленного шпиона.

Кучук Марина
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джеймс бонд королевский монетный двор не время умирать
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