В Англии выпустили первую в мире платежную карту из золота: фото

Королевский монетный двор Великобритании совместно с Mastercard и фирмой платежных технологий Accomplish Financial анонсировали первую в мире платежную карту из чистого 18-каратного золота. Об этом сообщается на сайте монетного двора.

Премиальная карта Raris является дебетовой. На ней будут выгравированы имя и личные данные владельца. Стоимость заказа карты - 18 750 фунтов стерлингов (около $23 000). Изготовление по собственному дизайну обойдется дороже.

Владельцы золотой карты не будут платить комиссию при переводе денег или обмене валют.

"Королевский монетный двор постоянно вводит новшества, и, как ведущий британский поставщик решений в области драгоценных металлов, мы очень рады выпуску карты Raris из чистого золота в знак признания растущего спроса потребителей на уникальные и роскошные платежные карты", - прокомментировала проект генеральный директор Королевского монетного двора Энн Джессопп.