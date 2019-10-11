Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карта без реквизитов. Monobank обошел Альфу на финише

Карта без реквизитов. Monobank обошел Альфу на финише
11.10.2019, 11:09

Второй украинский банк объявил о выпуске карты без номера

11 октября мобильный банк Monobank объявил о начале выпуска первых в Европе (по информации от Visa и Mastercard) карт без номера, СVV2 и срока действия. Об этом сообщил в Facebook один из основателей проекта Олег Гороховский.

"Вчера Альфа-банк объявил, что 15 октября они первыми в Украине начинают выпускать карты без номера, СVV2 и срока действия. Я проверил, действительно, 15 октября никто из украинских банков начинать выпускать карты не планировал и в этот день это будет «первое в Украине» начало выпуска карт без номера. А пока у нас на улице 11 октября и мы объявляем о том, что СЕГОДНЯ мы начинаем выпуск первых в Европе (по информации от Visa и Mastercard) карт без номера, СVV2 и срока действия", - сообщил Гороховский.

По его словам, карты доступны в трех цветах, черный, розовый и стальной и могут, по желанию клиента, быть со всей информацией или только с фамилией владельца.

Выпуск карты будет стоить 500 грн, обслуживание - 250 грн в месяц. Обслуживание двух карт будет стоить 300 грн. Второй физический пластик будет выпускаться бесплатно.

  • В конце 2018 года Monobank начал выпускать металлические карты без реквизитов. Для получения карты необходимо положить на депозит 400 000 грн.
  • В сентябре НБУ предложил усилить ответственность банка и пользователя платежной карты.

Напишите нам
безналичные расчеты Monobank альфа-банк платежная карта платежные карточки
Комментарии
Последние новости
 