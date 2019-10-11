Карта без реквизитов. Monobank обошел Альфу на финише

11 октября мобильный банк Monobank объявил о начале выпуска первых в Европе (по информации от Visa и Mastercard) карт без номера, СVV2 и срока действия. Об этом сообщил в Facebook один из основателей проекта Олег Гороховский.

"Вчера Альфа-банк объявил, что 15 октября они первыми в Украине начинают выпускать карты без номера, СVV2 и срока действия. Я проверил, действительно, 15 октября никто из украинских банков начинать выпускать карты не планировал и в этот день это будет «первое в Украине» начало выпуска карт без номера. А пока у нас на улице 11 октября и мы объявляем о том, что СЕГОДНЯ мы начинаем выпуск первых в Европе (по информации от Visa и Mastercard) карт без номера, СVV2 и срока действия", - сообщил Гороховский.

По его словам, карты доступны в трех цветах, черный, розовый и стальной и могут, по желанию клиента, быть со всей информацией или только с фамилией владельца.

Выпуск карты будет стоить 500 грн, обслуживание - 250 грн в месяц. Обслуживание двух карт будет стоить 300 грн. Второй физический пластик будет выпускаться бесплатно.