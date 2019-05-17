НБУ усилит защиту прав пользователей платежных карт

В Национальном банке Украины разработали проект постановления, который предполагает изменения в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием, которое действует с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке предлагают установить такие дополнительные требования в случаях обжалования клиентом денежных переводов, которые им не проводились:

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банк-эмитент должен после получения уведомления от пользователя восстановить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был до осуществления этого перевода, не позднее следующего рабочего дня (кроме случая, когда у банка есть основания считать действия пользователя неправомерными, о чем оповещены правоохранительные органы);

пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которые им обжалуются, если банк доказал, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконного использования ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции;

банк-эмитент имеет право не возвращать пользователю на его счет сумму в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас около 350 грн), если перевод, который обжалуется пользователем, осуществлен с использованием утерянной/украденной или неправомерно использованной платежной карты и/или ее реквизитов, а пользователь сообщил в банк об ее утере/краже или неправомерном использовании реквизитов только после проведения такого перевода.

Кроме того, регулятор планирует осовременить порядок эмиссии платежных карт и операций с их использованием в соответствии с международной практикой расчетов, в частности:

обязать банк в договоре с клиентом определять порядок выдачи и передачи электронного платежного средства пользователю;

предоставить права агентам банка идентифицировать/верифицировать пользователя и передавать ему платежную карту;

предусмотреть права физлица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту;

предоставить доверенному лицу клиента право получать платежную карточку, но без права пользоваться ею.

В Нацбанке предлагают эти нововведения для общественного обсуждения. Замечания и предложения к проекту принимаются до 17 июня 2019 года на почтовый и электронный адрес НБУ.

По данным НБУ, объем безналичных расчетов достиг почти 1,3 трлн грн по итогам 2018 года, а на один 1 млн грн расходных операций с использованием платежных карточек в 2018 году 92 грн приходилось на незаконные операции.