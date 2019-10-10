Альфа-Банк начнет выпускать карты без реквизитов

Альфа-Банк с 15 октября начнет выпускать платежные карточки без реквизитов. Об этом сообщил в Facebook советник Альфа-Банка Аркадий Верщебенюк.

"С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов. Номер карты, срок действия и CVV-код будут отображены только в мобильном приложении, что сделает использование карты максимально безопасным", - написал он.

На первом этапе Альфа-Банк намерен обновить кредитные карты Travel и дебетовые карты Platinum Black. Все конфиденциальные данные планируется перевести в мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine, где вся эта информация будет доступна владельцу в его смартфоне.

"В разделе "Номер карты и реквизиты" он увидит полный номер карты и срок действия, а CVV-код - только после ввода одноразового SMS-пароля при запросе "Получить CVV". Обновленный функционал Alfa-Mobile Ukraine позволит быстро переходить в раздел реквизитов, нажав последние четыре цифры карты. Владелец также сможет скопировать номер карты одним касанием", - пояснил Верщебенюк.