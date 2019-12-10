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СЕТАМ продал активов ПриватБанка на 200 млн грн

СЕТАМ продал активов ПриватБанка на 200 млн грн
10.12.2019, 14:14

Самыми дорогими лотами ПриватБанка оказались нефтебазы в Коростене, Житомире и Броварах

На онлайн-аукционе OpenMarket с молотка ушли различные объекты недвижимости ПриватБанка. Общая сумма проданных активов - более чем 200 млн грн, сообщает пресс-служба Системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ).

Отмечается, что в топ-5 самых дорогих активов ПриватБанка вошли: нефтебаза в Коростене (цена продажи 21,85 млн грн), нефтебаза в Житомире (15,4 млн грн), нефтебаза в Броварах (14 млн грн), нежилое помещение в Черкассах (8,5 млн грн) и квартира в Днепре (7,5 млн грн).

По словам гендиректора ГП СЕТАМ Виктора Вишнева, ПриватБанк - первый по сумме дополнительно заработанных денег среди банков, продающих активы на OpenMarket. "Это говорит о привлекательности лотов, выставленных банком и цену на них. Особенно большой интерес среди покупателей вызвали аукционы по продаже нефтебаз", - заявил он.

Сообщается, что договор между СЕТАМ и ПриватБанком был подписан в 2017 году.

  • Всего на балансе ПриватБанка - 66 нефтебаз, которые достались ему от бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по договорам ипотеки. В июне-июле банку удалось продать восемь нефтебаз через площадку СЭТАМ, которая не раскрывает покупателей. Семь из них были реализованы по цене в пределах стартовой. И только цена нефтебазы в Броварах со стартовой в 4,56 млн грн поднялась до 14 млн грн. В августе ПриватБанк не получил ни одной заявки на покупку 22 неработающих нефтебаз, которые банк выставил на продажу с общей стартовой стоимостью 2,53 млрд грн
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