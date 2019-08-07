ПриватБанк не нашел покупателей на нефтебазы Коломойского

Государственный ПриватБанк не получил ни одной заявки на покупку 22 неработающих нефтебаз, которые банк выставил на продажу с общей стартовой стоимостью 2,53 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.Sale.

Аукционы были объявлены 23 июля, а срок приема документов от потенциальных покупателей истек 6 августа.

Как пишет отраслевое издание enkorr, 21 из 22 нефтебаз выставлялась на продажу впервые. В том числе на продажу предлагалось 15 целостных нефтебаз и еще семь лотов, состоящих из 50% прав на имущественный комплекс.

Всего на балансе ПриватБанка - 66 нефтебаз, которые достались ему от бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по договорам ипотеки.

В банке изданию сообщили, что стартовая цена лотов соответствует той, по которой имущество было оценено в договорах ипотеки.

В июне-июле банку удалось продать восемь нефтебаз через площадку СЭТАМ, которая не раскрывает покупателей. Семь из них были реализованы по цене в пределах стартовой. И только цена нефтебазы в Броварах со стартовой в 4,56 млн грн поднялась до 14 млн грн.

Торги еще по семи нефтебазам суммарной стоимостью 1 млрд грн запланированы на 8 августа.