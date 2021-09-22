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Акционер Альфа-Банка разместил евробонды на $100 млн

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 14:11
Акционер Альфа-Банка разместил евробонды на $100 млн - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Компания ABH Ukraine Limited, которой принадлежат 42,4% акций украинского Альфа-Банка  – совершила два новых выпуска еврооблигаций на общую сумму $100 млн с ежеквартальной выплатой купонов, сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению банка, выпуски разместили в виде нот участия в кредите (LPN – loan participation notes) на сумму $50 млн с погашением 5 июля 2024 года (ISIN XS2388153558) и еще на $50 млн с погашением 22 января 2025 года(ISIN ISIN XS2388153715).

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В банке уточнили, что уровень доходности по выпускам отображает текущую ситуацию на международных рынках капитала. Еврооблигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении "S" Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По состоянию на 21 сентября 16 выпусков ABH Ukraine Limited пребывают в обращении, среди которых 14 – в долларах США, два – в евро, еще 13 выпусков были погашены. 

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Наталия Софиенко
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еврооблигации альфа-банк ABH Ukraine Limited
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