Альфа-Банк завершил поглощение Укрсоцбанка и сменил руководителя

Альфа-Банк завершил реорганизацию Укрсоцбанка путем присоединения по упрощенной процедуре и назначил нового главу объединенного банка, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Альфа-Банк стал полным правопреемником всех прав и обязательств Укрсоцбанка по отношению к его клиентам, партнерам и контрагентам.

Акт передачи был утвержден 15 октября решением общего собрания акционеров двух банков. Все юридические процедуры, связанные с присоединением и прекращением деятельности Укрсоцбанка, будут завершены до конца текущего года.

Также решением общего собрания акционеров Альфа-Банка было утверждено увеличение уставного капитала банка и выпуск акций банка с целью конвертации акций Укрсоцбанка.

Главой объединенного банка стал Рафал Ющак, который с 15 октября приступил к исполнению обязанностей генерального менеджера, заменив на этой позиции чеха Ивана Свитека.

До этого Ющак в течение четырех лет возглавлял Альфа-Банк Беларусь, а с апреля также входил в состав наблюдательного совета Альфа-Банка Украины. В 2008-2010 гг. был предправления банка ПУМБ. Также работал в PKO Bank Polski и польском отделении Citibank.