НБУ разрешил слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка

Альфа-Банк и Укрсоцбанк объединятся по упрощенной процедуре
Национальный банк Украины разрешил Укрсоцбанку присоединиться к Альфа-банку по упрощенной процедуре, сообщает пресс-служба НБУ.
Разрешение предоставлено 12 сентября 2019 года в соответствии с положениями закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".
В результате реорганизации Альфа-Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей Укрсоцбанка относительно его клиентов и контрагентов.
"Альфа-Банк в порядке правопреемства получит все права по переданным ему активам, а также приобретет обязанности должника по требованиям кредиторов (вкладчиков) по переданным обязательствам без необходимости внесения изменений в соответствующие договоры", - добавили в НБУ.
- 10 сентября акционеры Альфа-Банка одобрили слияние с Укрсоцбанком. Полностью завершить слияние планируется в октябре.
- Глава правления Укрсоцбанка, генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек, который курировал процесс слияния банков, покидает пост. Новым генеральным менеджером Альфа-Банка станет управляющий директор Альфа-Банк Беларусь Рафал Ющак.
- В июле Свитек рассказал, что объединение с Укрсоцбанком фактически завершилось. За 2018 год группа Альфа-Банк перевела 80% клиентов и 90% остатков из Укрсоцбанка в Альфа-Банк.
Альфа-Банк входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA (ABHH). Банк был основан в 1992 году. В октябре 2016 года UniCredit передала ABH Holdings 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на 9,9% миноритарную долю собственности в ABH Holdings. Крупнейшими акционерами ABH Holdings являются уроженец Львова Михаил Фридман
(32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан
(20,9659%).