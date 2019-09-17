НБУ разрешил слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка

Национальный банк Украины разрешил Укрсоцбанку присоединиться к Альфа-банку по упрощенной процедуре, сообщает пресс-служба НБУ.

Разрешение предоставлено 12 сентября 2019 года в соответствии с положениями закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

В результате реорганизации Альфа-Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей Укрсоцбанка относительно его клиентов и контрагентов.

"Альфа-Банк в порядке правопреемства получит все права по переданным ему активам, а также приобретет обязанности должника по требованиям кредиторов (вкладчиков) по переданным обязательствам без необходимости внесения изменений в соответствующие договоры", - добавили в НБУ.

10 сентября акционеры Альфа-Банка одобрили слияние с Укрсоцбанком. Полностью завершить слияние планируется в октябре.

Глава правления Укрсоцбанка, генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек, который курировал процесс слияния банков, покидает пост. Новым генеральным менеджером Альфа-Банка станет управляющий директор Альфа-Банк Беларусь Рафал Ющак.

В июле Свитек рассказал, что объединение с Укрсоцбанком фактически завершилось. За 2018 год группа Альфа-Банк перевела 80% клиентов и 90% остатков из Укрсоцбанка в Альфа-Банк.