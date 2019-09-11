Официально: Альфа-Банк и Укрсоцбанк объединились

10 сентября было принято решение о слиянии АО Укрсоцбанк и АО Альфа-Банк. Укрсоцбанк прекращает свою деятельность как юридическое лицо и присоединяется по упрощенной процедуре к Альфа-Банку.
Об этом сообщается на сайтах Укрсоцбанка и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Решение было принято в Укрсоцбанке и на общем собрании акционеров Альфа-Банка.
Как отмечают в сообщении, оба банка являются членами международной банковской группы ABH Holdings SA, поэтому "целью реорганизации является оптимизация бизнеса и создание в результате присоединения единого надежного и финансово стабильного частного коммерческого банка в Украине".
В процессе присоединения 1 простая акция Укрсоцбанка будет конвертирована в 1 простую акцию Альфа-Банка и 1 привилегированная акция Укрсоцбанка будет конвертирована в 1 простую акцию Альфа-Банка.
В результате такой конвертации акций: 1) единый акционер АО Укрсоцбанк получит 165 464 910 824 простых именных акций (номинальной стоимостью 0,10 грн, общей стоимостью 16,55 млрд грн.) АО Альфа-Банка, что составляет 57,6006% от уставного капитала Альфа-Банка; 2) уставный капитал Альфа-Банка будет в соответствии увеличен на 16,55 млрд грн и составит 28,73 млрд грн.
- В августе набсовет Альфа-Банка анонсировал на 10 сентября внеочередное собрание акционеров банка, на котором планируется одобрить присоединение Укрсоцбанка.
- В июле генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек рассказал, что объединение с Укрсоцбанком фактически завершилось. За 2018 год группа Альфа-Банк перевела 80% клиентов и 90% остатков из Укрсоцбанка в Альфа-Банк.
Альфа-Банк
входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA (ABHH) с главным офисом в Люксембурге и инвестициями в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Казахстане, Нидерландах и России, а также представительствами на Кипре и в Великобритании. Основан банк в 1992 году. С 2001 года он осуществляет деятельность под брендом Альфа-Банк Украина. В октябре 2016 года UniCredit и ABH Holdings завершили сделку по обмену активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABH Holdings в размере 9,9%.
Владельцами ABH Holdings
являются уроженец Львова Михаил Фридман
(32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018% и Андрей Косогов - 3,6716% (все трое - граждане РФ), а также группа UniCredit S.p.A. - 9,9%, и The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.