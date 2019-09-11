Официально: Альфа-Банк и Укрсоцбанк объединились

10 сентября было принято решение о слиянии АО Укрсоцбанк и АО Альфа-Банк. Укрсоцбанк прекращает свою деятельность как юридическое лицо и присоединяется по упрощенной процедуре к Альфа-Банку.

Об этом сообщается на сайтах Укрсоцбанка и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Решение было принято в Укрсоцбанке и на общем собрании акционеров Альфа-Банка.

Как отмечают в сообщении, оба банка являются членами международной банковской группы ABH Holdings SA, поэтому "целью реорганизации является оптимизация бизнеса и создание в результате присоединения единого надежного и финансово стабильного частного коммерческого банка в Украине".

В процессе присоединения 1 простая акция Укрсоцбанка будет конвертирована в 1 простую акцию Альфа-Банка и 1 привилегированная акция Укрсоцбанка будет конвертирована в 1 простую акцию Альфа-Банка.

В результате такой конвертации акций: 1) единый акционер АО Укрсоцбанк получит 165 464 910 824 простых именных акций (номинальной стоимостью 0,10 грн, общей стоимостью 16,55 млрд грн.) АО Альфа-Банка, что составляет 57,6006% от уставного капитала Альфа-Банка; 2) уставный капитал Альфа-Банка будет в соответствии увеличен на 16,55 млрд грн и составит 28,73 млрд грн.

В августе н абсовет Альфа-Банка , на котором планируется одобрить присоединение Укрсоцбанка. анонсировал на 10 сентября внеочередное собрание акционеров банка

Альфа-Банка , что объединение с Укрсоцбанком фактически завершилось. За 2018 год группа Альфа-Банк перевела 80% клиентов и 90% остатков из Укрсоцбанка в Альфа-Банк . В июле генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек рассказал