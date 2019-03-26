Акционеры Укрсиббанка получат 2,5 млрд грн дивидендов

Укрсиббанк намерен выплатить акционерам 2,5 млрд грн дивидендов за 2018 год, пишет Finclub со ссылкой на повестку собрания акционеров банка. Оно состоится 26 апреля.

Согласно документу, прибыль финучреждения в прошлом году составила почти 2,7 млрд грн. Большую часть из этих денег - 2,5 млрд - выплатят акционерам.

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Еще почти 133 млн грн будут направлены в резервный фонд банка.

Банки заработали 21,7 млрд грн прибыли в прошлом году – это лучший результат сектора в истории. Банковская система стала прибыльной впервые с 2013-го.

Убыток по итогам года показали только 13 финучреждений из 77.

Банкиры в 2018-ом больше всего заработали на потребительском кредитовании и государственных ценных бумагах.

Подробнее читайте в материале: На чем банки заработали 22 миллиарда. Объясняем в 10 графиках