Альфа-банк Украина выбрал "управителя" для акций Фридмана и других российских владельцев

Альфа-банк согласовал с Национальным банком кандидатуру доверенного лица, которому будет полностью передано право голоса по долям подсанкционных акционеров. Им станет болгарский экономист Симеон Дянков, сообщила пресс-служба банка.

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Дянкову будет передано право голоса по акциям акционеров, чья репутация признана небезупречной. По согласованию с НБУ, полномочия доверенного лица включат участие в общем собрании и рассмотрении отчета наблюдательного совета банка.

Симеон Дянков – болгарский экономист и государственный деятель. Занимал должность министра финансов и был вице-премьером правительства Болгарии с июля 2009 по март 2013 года. В настоящее время занимает должности исполнительного директора Группы по финансовым рынкам Лондонской школы экономики и технического советника Европейской комиссии. 19 лет работал во Всемирном банке (занимался странами с переходными экономиками), а также являлся председателем наблюдательного совета Европейского банка реконструкции и развития. Опубликовал более 70 научных статей, получил докторскую степень по экономике в Мичиганском университете (США).

Четверо крупнейших акционеров Альфа-банка – Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен – попали под западные санкции после того, как Россия напала на Украину.

Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза 28 февраля из-за тесных связей с администрацией Владимира Путина, хотя они с этим и не согласны. На Хана и Кузьмичева санкции были наложены 15 марта.

Закрывать Альфа-банк, как это было сделано с другими российскими банками в Украине, НБУ не планирует. В отличие от них, Альфа-банк является системно важным и серьезной частью инфраструктуры платежного рынка – это терминалы, банкоматы, платежная система, платежные карты.

После войны российские акционеры должны будут продать Альфа-банк, говорила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Андрей Водяный

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