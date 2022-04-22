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Альфа-банк Украина выбрал "управителя" для акций Фридмана и других российских владельцев

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 08:41
Альфа-банк Украина выбрал
Симеон Дянков (Фото: EPA)

Альфа-банк согласовал с Национальным банком кандидатуру доверенного лица, которому будет полностью передано право голоса по долям подсанкционных акционеров. Им станет болгарский экономист Симеон Дянков, сообщила пресс-служба банка.

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Дянкову будет передано право голоса по акциям акционеров, чья репутация признана небезупречной. По согласованию с НБУ, полномочия доверенного лица включат участие в общем собрании и рассмотрении отчета наблюдательного совета банка.

Симеон Дянков – болгарский экономист и государственный деятель. Занимал должность министра финансов и был вице-премьером правительства Болгарии с июля 2009 по март 2013 года. В настоящее время занимает должности исполнительного директора Группы по финансовым рынкам Лондонской школы экономики и технического советника Европейской комиссии. 19 лет работал во Всемирном банке (занимался странами с переходными экономиками), а также являлся председателем наблюдательного совета Европейского банка реконструкции и развития. Опубликовал более 70 научных статей, получил докторскую степень по экономике в Мичиганском университете (США).

Четверо крупнейших акционеров Альфа-банка – Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен – попали под западные санкции после того, как Россия напала на Украину.

Андрей Водяный
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