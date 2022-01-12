Альфа-Банк запустил проект для торговли акциями из смартфона

Альфа-Банк Украина запустил приложения для торговли акциями международных компаний, имеющих высокий инвестиционный рейтинг, из смартфона, сообщила пресс-служба банка.

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В частности, банк открыл специальный раздел – Инвестиции в цифровом банке Sense SuperApp.

Отмечается, что в рамках пилотного периода, который длился с 28 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, покупать акции могли только участники пилотной группы — 11 000 пользователей.

Как сообщил Альфа-Банк, за этот период объем торгов составил более 18 млн грн. Более 80% клиентов покупали по 1-2 акции, средний чек по сделкам составил 9700 грн. В банке уточнили, что наибольшей популярностью пользовались акции Apple, Coca-Cola, Intel, Microsoft. Сейчас эта опция открыта для всех клиентов банка.

Отмечается, что в банке установлен минимальный порог для инвестирования – от 1 акции (в среднем, стоимость одной акции около 4 000 грн – эквивалент $150). Банк выступает налоговым агентом клиента, налоги удерживаются от инвестиционной прибыли в момент продажи акций. Банк не взимает комиссию за проведение сделок по купле-продаже акций до марта 2022 года.

Покупка и продажа акций происходит по ценам, соответствующим котировкам международных бирж. В частности, торговая сессия доступна в рабочие дни с 16:30 до 23:00. Налоги удерживаются от инвестиционной прибыли к моменту продажи акций. Все расчеты производятся в гривне.

Также банк напомнил условия для инвестиций в ценные бумаги: быть пользователем Sense SuperApp; иметь карту или текущий счет в гривне в Альфа-Банке; быть резидентом Украины от 18 лет.

В конце декабря 2021 года monobank и Альфа-Банк анонсировали запуск приложения для торговли акциями из смартфона. В monobank это будет отдельное приложение под названием mono invest. То есть, торговля не будет интегрирована в monobank.

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Наталия Фреик

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