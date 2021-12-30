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monobank и Альфа-Банк запустили пилотные проекты для торговли акциями

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 13:20
monobank и Альфа-Банк запустили пилотные проекты для торговли акциями - Фото
Фото: Monobank/ Facebook

monobank анонсировал запуск приложения для торговли акциями из смартфона. Об этом сообщил один из учредителей банка Олег Гороховский.

По его словам, это будет отдельное приложение под названием mono invest. То есть, торговля не будет интегрирована в monobank.

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Банк будет субброкером европейского онлайн-брокера Exante. И это полноценная торговля на ведущих мировых площадках по всем бумагам из списка S&P 500.

По словам Гороховского, mono invest возьмет на себя процесс получения е-лимит от НБУ для вывода денег. Ввод и вывод средств для торговли будет производиться в долларах без двойных конвертаций.

Тарифы:

0,3% (минимум 1$) от суммы сделки купли/продажи. До 1.04.22 будет действовать акционный тариф 0,01%. 

Котировки акций будут проходить в режиме онлайн. Торговые сессии – в рабочие дни с 16:30 до 23:00.

Старт бета-теста – в январе. Уже получено более 100 000 заявок по предварительному заказу.

Приложение будет налоговым агентом. Соответственно, проект будет вычислять и уплачивать налоги за клиентов. Налоги будут уплачиваться не при продаже акции, а при выводе средств из Exante – на карту.

Если в течение года клиент не будет выводить средства с брокерского счета, налоги будут удержаны по итогам года от вашего инвестиционного результата за год (разница между покупкой и стоимостью на момент вычисления), добавил Гороховский.

monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый мобильный банк без отделений. Fintech основали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, в том числе экспредседатель правления банка Александр Дубилет и его сын Дмитрий. В настоящее время в основателях – Алексей Дубилет (сын Александра Дубилета, 33,74% акций), Евгения Кривенко (17,18%), Олег Гороховский (17,18%), Вадим Ковалев (4,91%), Дарья Букреева ( 4,91%), Михаил Рогальский (17,18%).

Кроме того, торговлю акциями международных компаний в цифровом банке Sense SuperAppввел ввел и Альфа-банк, говорится в сообщении банка.

"За несколько часов с момента открытия функционала клиенты осуществили 185 сделок по покупке акций на сумму 1,6 млн гривен. 80% клиентов приобрели по 1-2 акции, средний чек составил 8 600 гривен, а наибольшей популярностью пользовались акции Pfizer, Apple, Coca-Cola, Bank of America, Intel, Microsoft, Facebook", – говорится в сообщении банка.

Отмечается, что участие в пилоте принимают уже более 8 000 клиентов.

Функционал для всех клиентов будет открыт в Sense SuperApp после 10 января 2022 года, как завершится тестирование.

В банке установлен минимальный порог для инвестирования – от 1 акции (в среднем, стоимость одной акции около 4 000 гривен (эквивалент 150 долларов). Банк выступает налоговым агентом клиента, налоги удерживаются от инвестиционной прибыли в момент продажи акций. Банк не взымает комиссию за проведение сделок по купле-продаже акций до марта 2022 года.

Альфа-групп контролируется Михаилом Фридманом (32,86%), Германом Ханом (20,97%), Алексеем Кузьмичевым (16,32%), Петром Авеном (12,4%), Андреем Косоговым (3,67%), The Mark Foundation for Cancer Research (3,87%). Еще 9,9% акций группы принадлежит итальянской UniCredit S.p.A.

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Наталия Софиенко
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Monobank акции mono invest
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