АМКУ разрешил банкиру, связанному с Фирташем, приобрести банк Сич

Антимонопольный комитет разрешил банкиру Денису Горбуненко купить свыше 50% акций АО "Банк Сич". Об этом свидетельствует решение АМКУ от 29 апреля.

Согласно документу, Денис Горбуненко в Украине непосредственно контролирует только работающий салон красоты и компании, которые не осуществляют хозяйственной деятельности.

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В начале года 55,62% акций банка Сич принадлежало Олегу Баланде, еще 31,02% – Валерию Раздорожному.

Денис Горбуненко – банкир, в 2005-2009 годах возглавлял Родовид Банк. По данным СМИ, его связывали с – банкир, в 2005-2009 годах возглавлял Родовид Банк. По данным СМИ, его связывали с Дмитрием Фирташем.

В 2019 году Национальный банк Украины признал Дениса Горбуненко, который контролирует кипрскую Raga Establishment Limited, владельцем АО Банк Сич независимо от формального владения.

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Наталия Софиенко

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