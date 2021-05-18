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АМКУ разрешил банкиру, связанному с Фирташем, приобрести банк Сич

18.05.2021, 13:10
АМКУ разрешил банкиру, связанному с Фирташем, приобрести банк Сич - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Антимонопольный комитет разрешил банкиру Денису Горбуненко купить свыше 50% акций АО "Банк Сич". Об этом свидетельствует решение АМКУ от 29 апреля.

Согласно документу, Денис Горбуненко в Украине непосредственно контролирует только работающий салон красоты и компании, которые не осуществляют хозяйственной деятельности.

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В начале года 55,62% акций банка Сич принадлежало Олегу Баланде, еще 31,02% – Валерию Раздорожному.

Денис Горбуненко –  банкир, в 2005-2009 годах возглавлял Родовид Банк. По данным СМИ, его связывали с Дмитрием Фирташем.

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Наталия Софиенко
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АМКУ Денис Горбуненко Банк Сич
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