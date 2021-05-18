АМКУ разрешил банкиру, связанному с Фирташем, приобрести банк Сич
18.05.2021, 13:10
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Антимонопольный комитет разрешил банкиру Денису Горбуненко купить свыше 50% акций АО "Банк Сич". Об этом свидетельствует решение АМКУ от 29 апреля.
Согласно документу, Денис Горбуненко в Украине непосредственно контролирует только работающий салон красоты и компании, которые не осуществляют хозяйственной деятельности.
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В начале года 55,62% акций банка Сич принадлежало Олегу Баланде, еще 31,02% – Валерию Раздорожному.
Денис Горбуненко – банкир, в 2005-2009 годах возглавлял Родовид Банк. По данным СМИ, его связывали с Дмитрием Фирташем.
- В 2019 году Национальный банк Украины признал Дениса Горбуненко, который контролирует кипрскую Raga Establishment Limited, владельцем АО Банк Сич независимо от формального владения.
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