АМКУ рекомендует Укрзалізниці изменить условия тендеров: жалуются банкиры

Фото: Павел Кириленко / Facebook

Антимонопольный комитет предоставил Укрзалізниці обязательные для рассмотрения рекомендации относительно условий тендеров после жалобы Ассоциации украинских банков на действия УЗ и ее структурных подразделений. Об этом сообщает глава АМКУ Павел Кириленко.

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Речь идет о практике установления УЗ отдельных, не предусмотренных законодательством условий для участников тендеров. В частности, в тендерной документации прописаны требования, в соответствии с которыми банковские гарантии могут выдаваться только банками с определенными рейтингами и показателями.

"Эти требования приводят к тому, что из сотни банковских учреждений, имеющих лицензию Нацбанка на осуществление такой деятельности, только 19 могут участвовать в соответствующих тендерах Укрзалізниці", — написал Кириленко в соцсетях.

Антимонопольный комитет своим решением рекомендовал УЗ пересмотреть эту практику, соблюдать принципы свободной конкуренции и норм конкурентного законодательства.

О рассмотрении этих рекомендаций и принятых мерах Укрзалізниця должна уведомить комитет в 30-дневный срок со дня их получения.