АМКУ рекомендує Укрзалізниці змінити умови тендерів: скаржаться банкіри

Фото: Павло Кириленко / Facebook

Антимонопольний комітет надав Укрзалізниці обов'язкові до розгляду рекомендації щодо умов тендерів після скарги Асоціації українських банків на дії УЗ та її структурних підрозділів. Про це повідомляє голова АМКУ Павло Кириленко.

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Йдеться про практику встановлення УЗ окремих, не передбачених законодавством умов для учасників тендерів. Зокрема, у тендерній документації прописано вимоги, відповідно до яких банківські гарантії можуть видаватися лише банками з певними рейтингами та показниками.

"Ці вимоги призводять до того, що із сотні банківських установ, які мають ліцензію Нацбанку на провадження такої діяльності, лише 19 можуть брати участь у відповідних тендерах Укрзалізниці", – написав Кириленко у соцмережах.

Антимонопольний комітет своїм рішенням рекомендував УЗ переглянути цю практику, дотримуватись принципів вільної конкуренції та норм конкурентного законодавства.

Щодо розгляду цих рекомендацій та вжиті заходи Укрзалізниця має повідомити комітет у 30-денний строк від дня їх отримання.