Андрей Кравец назначен главой правления Укргазбанка
Наблюдательный совет Укргазбанка 2 ноября единогласно принял решение о назначении Андрея Кравца на должность председателя правления банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Наблюдательный совет убежден, что "назначение Кравца позволит обеспечить непрерывное продолжение успешной деятельности банка и будет способствовать дальнейшей консолидации позиций Укргазбанка как одного из лидеров украинского банковского сектора".
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В течение последних пяти лет Кравец занимал должность первого заместителя председателя правления Укргазбанка и исполнял обязанности председателя правления с июля 2020 года.
В 2006-2007 и 2009-2011 годах он был заместителем министра финансов, в 2003-2006 годах – директором департамента внешнеэкономического сотрудничества НБУ.
Как отметили в Укргазбанке, Кравец будет продолжать работать в статусе и.о. главы правления до согласования его кандидатуры на должность главы правления банка Национальным банком Украины.
- До назначения на должность главы НБУ Кирилл Шевченко был главой правления Укргазбанка.
- 27 июля новым членом наблюдательного совета государственного Укргазбанка стал Денис Улютин, занимающий должность первого заместителя министра финансов.
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