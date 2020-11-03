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Андрей Кравец назначен главой правления Укргазбанка

03.11.2020, 08:24
Андрей Кравец назначен главой правления Укргазбанка - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Наблюдательный совет Укргазбанка 2 ноября единогласно принял решение о назначении Андрея Кравца на должность председателя правления банка. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Наблюдательный совет убежден, что "назначение Кравца позволит обеспечить непрерывное продолжение успешной деятельности банка и будет способствовать дальнейшей консолидации позиций Укргазбанка как одного из лидеров украинского банковского сектора".

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В течение последних пяти лет Кравец занимал должность первого заместителя председателя правления Укргазбанка и исполнял обязанности председателя правления с июля 2020 года.

В 2006-2007 и 2009-2011 годах он был заместителем министра финансов, в 2003-2006 годах – директором департамента внешнеэкономического сотрудничества НБУ.

Как отметили в Укргазбанке, Кравец будет продолжать работать в статусе и.о. главы правления до согласования его кандидатуры на должность главы правления банка Национальным банком Украины.

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Наталия Софиенко
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