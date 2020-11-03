Андрей Кравец назначен главой правления Укргазбанка

Наблюдательный совет Укргазбанка 2 ноября единогласно принял решение о назначении Андрея Кравца на должность председателя правления банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Наблюдательный совет убежден, что "назначение Кравца позволит обеспечить непрерывное продолжение успешной деятельности банка и будет способствовать дальнейшей консолидации позиций Укргазбанка как одного из лидеров украинского банковского сектора".

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В течение последних пяти лет Кравец занимал должность первого заместителя председателя правления Укргазбанка и исполнял обязанности председателя правления с июля 2020 года.

В 2006-2007 и 2009-2011 годах он был заместителем министра финансов, в 2003-2006 годах – директором департамента внешнеэкономического сотрудничества НБУ.

Как отметили в Укргазбанке, Кравец будет продолжать работать в статусе и.о. главы правления до согласования его кандидатуры на должность главы правления банка Национальным банком Украины.

До назначения на должность главы НБУ Кирилл Шевченко был главой правления Укргазбанка.

27 июля новым членом наблюдательного совета государственного Укргазбанка стал Денис Улютин, занимающий должность первого заместителя министра финансов.

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Наталия Софиенко

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