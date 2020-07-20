"Реальные кредиты и ипотека": Зеленский представил нового главу НБУ
У главы Национального банка Украины (НБУ) должно быть как минимум три важных качества: профессионализм, мужество и ответственность, а НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной гривни. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, представляя нового руководителя Нацбанка Кирилла Шевченко.
По словам президента, Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".
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"Сегодня я рад официально представить нового председателя НБУ Кирилла Шевченко. Я как президент полностью поддерживаю утверждение, что глава НБУ должен быть независимым. Кроме независимости, у главы НБУ должно быть еще как минимум три важных качества: профессионализм, мужество и ответственность. Убежден, что господин Шевченко - именно такой человек", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, успешный кейс Укргазбанка под его руководством доказывает то, что Шевченко является тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине.
"Важно продолжать эффективное сотрудничество с нашими партнерами: с Международным валютным фондом, Всемирным банком та другими мощными финансовыми партнерами Украины. Не менее важно принимать системно важные решения, которые наконец-то обеспечат две долгожданные вещи: реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех наших граждан", - подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной гривни.
"Нацбанк должен быть столбом макроэкономической стабильности, а его монетарная политика – поддерживать такую стабильность. Как независимый регулятор Национальный банк Украины должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной национальной валюты", - сказал он.
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- 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина - "систематическое политическое давление".
- 16 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы НБУ. За проголосовали 332 народных депутата.
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