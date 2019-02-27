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27.02.2019, 17:00

Коломойский проиграл суд о защите чести и достоинства

Коломойский проиграл суд о защите чести и достоинства

Апелляционный суд Киева отклонил иск олигарха к ПриватБанку и НБУ

Апелляционный суд Киева 25 февраля отклонил иск олигарха Игоря Коломойского к ПриватБанку, НБУ и другим лицам об унижении его чести и достоинства, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Суд подтвердил решение первой инстанции об отсутствии оснований для рассмотрения иска Коломойского о признании недостоверным и унижающим его честь, достоинство и деловую репутацию заявление экс-главы ПриватБанка Александра Шлапака относительно некоторых операций банка в октябре-ноябре 2016 года, отмечает агентство.

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Бизнесмен требовал через суд опровергнуть заявление Шлапака о том, что банк выдал 36 кредитов на общую сумму 133 млрд грн связанным с Коломойским компаниям.

Напомним, 13 февраля Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил в полном объеме иск НБУ к компании Арлан о взыскании офисных помещений в Днепре стоимостью 17,6 млн грн. Эта недвижимость принадлежит Коломойскому. Она выступала залогом по кредиту рефинансирования ПриватБанка.

С начала лета 2018-го НБУ подал полторы сотни исков о взыскании активов группы Приват Коломойского-Боголюбова.

В 2008-2016 гг. ПриватБанк привлекал у НБУ кредиты рефинансирования, общая сумма которых перед национализацией достигла 19 млрд грн. ГПУ расследует растрату этих денег должностными лицами банка.

В начале февраля Печерский суд Киева по ходатайству Генпрокуратуры арестовал около 1500 объектов движимого и недвижимого имущества компаний группы Приват, в том числе землю в "Буковеле".

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Теги: игорь коломойский, дело приватбанка
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