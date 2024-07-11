Аргентинская провинция выпустила собственную валюту

Из-за конфликта с правительством Хавьера Милеи провинция Ла-Риоха в Аргентине прибегла к выпуску собственной квазивалюты

Фото: larioja.gob.ar

Аргентинская провинция Ла-Риоха с июля 2024 года ввела в обращение собственную квазивалюту, призванную стимулировать местную финансовую систему, оживить экономику и потребление. Об этом пишет MercoPress.

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Деньги Ла-Риохи, которые официально называются облигациями списания долга (BoCaDe, Bonos de Cancelación de Deuda), больше известны как чачо. Стоимость одного чачо равна стоимости одного аргентинского песо.

Чачо названы в честь генерала Анхеля Висенте Пеньялосы (1798-1863), известного как Эль Чачо, возглавившего восстание против правительства в Буэнос-Айресе.

Чачо будут использоваться для выплаты 30% заработной платы государственным управленцам региона и покрытия других расходов провинции. В 2001 году Ла-Риоха уже использовала такой же механизм для борьбы с дефицитом песо.

Законодательный орган провинции принял новый выпуск чачо в январе 2024 года. В этот раз провинция выпускает чачо на сумму 15 млрд аргентинских песо из-за конфликта с центральным правительством, связанного с экономией государственных расходов.

Чачо будут принимать участвующие в программе магазины и компании, предоставляющие коммунальные услуги.

Администрация Ла-Риохи напечатала купюры номиналом 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 и 50 000.

"Только подумайте: во время предвыборной кампании меня считали сумасшедшим, когда я предлагал систему со свободной валютной конкуренцией, а теперь они продвигают это", — написал президент Хавьер Милей в январе, когда Ла-Риоха впервые объявила об инициативе. Он подчеркнул, что его правительство не собирается финансировать псевдовалюту Ла-Риохи, если что-то пойдет не так.

Согласно конституции Аргентины, только федеральное правительство может выпускать деньги. Однако подобные меры во время кризиса 2002 года принимали многие провинции, утверждая, что чачо или патаконес (единица, которая тогда использовалась в провинции Буэнос-Айрес) были не деньгами, а облигациями.

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