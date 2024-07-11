Аргентинська провінція випустила власну валюту
Аргентинська провінція Ла-Ріоха з липня 2024 року ввела в обіг власну квазівалюту, покликану стимулювати місцеву фінансову систему, оживити економіку і споживання. Про це пише MercoPress.
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Гроші Ла-Ріохи, які офіційно називаються облігаціями списання боргу (BoCaDe, Bonos de Cancelación de Deuda), більш відомі як чачо. Вартість одного чачо дорівнює вартості одного аргентинського песо.
Чачо будуть використовувати для виплати 30% заробітної плати державним управлінцям регіону та для покриття інших витрат провінції. У 2001 році Ла-Ріоха вже використовувала такий самий механізм для боротьби з дефіцитом песо.
Законодавчий орган провінції схвалив новий випуск чачо у січні 2024 року. Цього разу провінція випускає чачо на суму 15 млрд аргентинських песо через конфлікт із центральним урядом щодо економії державних витрат.
Чачо прийматимуть магазини, які беруть участь у програмі, та компанії, які надають комунальні послуги.
Адміністрація Ла-Ріохи надрукувала купюри номіналом 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 і 50 000.
"Тільки подумайте: під час передвиборчої кампанії мене вважали божевільним, коли я пропонував систему з вільною валютною конкуренцією, а тепер вони це просувають", – написав президент Хав'єр Мілей у січні, коли Ла-Ріоха вперше оголосила про ініціативу. Він наголосив, що його уряд не збирається фінансувати псевдовалюту Ла-Ріохи, якщо щось піде не так.
Згідно з конституцією Аргентини, тільки федеральний уряд може випускати гроші. Однак подібних заходів під час кризи 2002 року вживали багато провінцій, стверджуючи, що чачо або патаконес (одиниця, яка тоді використовувалася в провінції Буенос-Айрес) були не грошима, а облігаціями.
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