Архитектор дворца Путина стал топ-менеджером крупнейшего российского банка

Ланфранко Чирилло (Фото - скриншот с видео)

Российский Сбербанк назначил старшим вице-президентом Ланфранко Чирилло, более известного как архитектор дворца Путина под Геленджиком. Для этого крупнейший банк РФ создал новый блок "Строительство", сообщило российское информагентство Интерфакс.

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Глава Сбербанка Герман Греф назвал Чирилло "всемирно известным архитектором, в портфолио которого много шедевров".

"У Ланфранко огромный опыт строительства, отличное чувство стиля. Уверен, что его приход в Сбер усилит наше строительное направление и позволит нам построить еще больше качественных, современных и прекрасных объектов, значимых для всей России", – заявил Греф.

Чирилло упоминался в расследовании российского Фонда борьбы с коррупцией как один из проектировщиков скандального дворца Путина в Геленджике, а общий счет выполненных им для российских олигархов проектов близится к полусотне.

После начала войны в Украине в 2022 году власти Италии арестовали активы Чирилло на 141 млн евро по делу об уклонении от уплаты налогов.

Финансовая служба Италии заинтересовалась архитектором, когда оказалось, что он не внес в декларацию имущества зарегистрированный в России вертолет.

Затем следователи обнаружили, что Чирилло не декларировал полученные за рубежом с 2013 по 2019 год доходы в сумме десятков миллионов евро, хотя это предусмотрено законом для тех, кто продолжает постоянно жить в Италии.

У архитектора были заморожены банковские счета, конфискованы роскошная недвижимость, вертолет, ювелирные изделия, наличные деньги, а также предметы искусства, в частности картины Пикассо, Сезанна, Кандинского и других художников.

В 2023 году в Италии против Чирилло было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в преступлениях, связанных с контрабандой и подлогом документов.

65-летний итальянец Чирилло работает и живет в России с 1990-х. Его клиентами являлись топ-менеджеры Газпрома, Новатэка, а также близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен Геннадий Тимченко.

В 2014 году Путин вручил итальянскому архитектору российский паспорт.

Российский Фонд борьбы с коррупцией в январе 2022 года выпустил фильм-расследование о дворце Путина в поселке Прасковеевка у Геленджика стоимостью примерно $3,5 млрд.