Архітектор палацу Путіна став топменеджером найбільшого російського банку

Ланфранко Чирілло (Фото - скриншот із відео)

Російський Сбєрбанк призначив старшим віцепрезидентом Ланфранко Чирілло, більш відомого як архітектор палацу Путіна під Геленджиком. Для цього найбільший банк РФ створив новий блок "Будівництво", повідомило російське інформагентство Интерфакс.

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Глава Сбєрбанку Герман Греф назвав Чирілло "всесвітньо відомим архітектором, у портфоліо якого багато шедеврів".

"Ланфранко має величезний досвід будівництва, чудове почуття стилю. Впевнений, що його прихід у Сбєр посилить наш будівельний напрямок і дозволить нам побудувати ще більше якісних, сучасних та прекрасних об'єктів, значущих для всієї Росії", – заявив Греф.

Чирілло згадувався у розслідуванні російського Фонду боротьби з корупцією як один із проєктувальників скандального палацу Путіна в Геленджику, а загальний рахунок виконаних ним для російських олігархів проєктів наближається до пів сотні.

Після початку війни в Україні у 2022 році влада Італії заарештувала активи Чирілло на 141 млн євро у справі про ухилення від сплати податків.

Фінансова служба Італії зацікавилася архітектором, коли виявилося, що він не вніс до декларації майна зареєстрований у Росії гелікоптер.

Потім слідчі виявили, що Чирілло не декларував отримані за кордоном з 2013 до 2019 року доходи у сумі десятків мільйонів євро, хоча це передбачено законом для тих, хто продовжує постійно жити в Італії.

У архітектора було заморожено банківські рахунки, конфісковано розкішну нерухомість, гелікоптер, ювелірні вироби, готівку, а також предмети мистецтва, зокрема картини Пікассо, Сезанна, Кандинського та інших художників.

У 2023 році в Італії проти Чирілло було порушено кримінальну справу. Його звинуватили у злочинах, пов'язаних із контрабандою та підробкою документів.

65-річний італієць Чирілло працює і живе в Росії з 1990-х. Його клієнтами були топменеджери Газпрому, Новатеку, а також близький до президента РФ Володимира Путіна бізнесмен Геннадій Тимченко.

2014 року Путін вручив італійському архітектору російським паспорт.

Російський Фонд боротьби з корупцією у січні 2022 року випустив фільм-розслідування про палац Путіна у селищі Прасковіївка біля Геленджика вартістю приблизно $3,5 млрд.