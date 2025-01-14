АРМА выбрало госбанк для хранения арестованных денег. Разместит 2 млрд грн
Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) определило победителя конкурсного отбора банка для размещения арестованных средств. Им стал государственный Сенс Банк, который предложил самые выгодные условия по банковскому вкладу до востребования, сообщает пресс-служба Нацагентства.
Уже начата подготовка к подписанию с госбанком соответствующего договора.
На первом этапе АРМА планирует разместить в Сенс Банке более 2 млрд грн арестованных денег, включая средства в иностранной валюте.
Еще 8 млрд грн арестованных средств АРМА хранит в военных облигациях. Они направляются непосредственно на нужды ВСУ и других подразделений Сил обороны Украины.
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