АРМА обрало держбанк для зберігання арештованих грошей. Розмістить 2 млрд грн

Фото: пресслужба Сенс Банку

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) визначило переможця конкурсного відбору банку для розміщення арештованих коштів. Ним став державний Сенс Банк, який запропонував найвигідніші умови за банківським вкладом на вимогу, повідомляє пресслужба Нацагентства.

Вже розпочата підготовка до підписання із держбанком відповідного договору.

На першому етапі АРМА планує розмістити в Сенс Банку понад 2 млрд грн арештованих грошей, включно з коштами в іноземній валюті.

Ще 8 млрд грн арештованих коштів АРМА зберігає у військових облігаціях. Вони спрямовуються безпосередньо на потреби ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони України.