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04.06.2019, 18:01

Аудит подтвердил ключевые показатели отчетности 25 банков - НБУ

Аудит подтвердил ключевые показатели отчетности 25 банков - НБУ

Аудиторы проверили годовую финансовую отчетность крупнейших банков по состоянию на 31 декабря 2018 года

Отчеты аудиторов подтверждают достоверное отражение банками ключевой информации о собственном финансовом положении, финансовых результатах и ​​денежных потоках за отчетный год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В то же время в отдельных банках, принадлежащих к 25 крупнейших по доле активов банковского сектора, аудиторы сделали оговорку и рестейтмент. Наиболее материальным он был в ПриватБанке.

В 2018 году ПриватБанк получил дополнительную информацию о стоимости имущества, которое было принято банком на баланс до национализации для погашения кредитов, выданных связанным с бывшими акционерами банка компаниям. В связи с получением дополнительной информации об имуществе банк восстановил на балансе эти кредиты, сформировал по ним резервы и уменьшил балансовую стоимость залогового имущества по этим кредитам на 5,6 млрд грн. Поэтому общие убытки банка, равные сформированным резервам под кредиты, которые бывшие владельцы выдавали связанным компаниям, выросли до 209,4 млрд грн.

Аудитор банка подтвердил отчетность ПриватБанка за 2018 год, в том числе расходы на формирование резервов.

В НБУ отмечают, что понесенные банком расходы на формирование резервов не влияют на его текущую деятельность, поскольку у банка достаточный запас капитала и он выполняет нормативные требования Нацбанка. Это также было подтверждено аудитором ПриватБанка.

В НБУ проанализируют полученные отчеты и при необходимости предоставят банкам корректирующие замечания.

Ключевые показатели по аудированной отчетности 25 крупнейших банков

Ранее сообщалось, что на 1 апреля нормативы Нацбанка нарушили 18 банков. Из 77 платежеспособных банков на 1 апреля хотя бы один норматив нарушали 18 банков, месяц назад их было 20

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Теги: банковская система, финансовая отчетность
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