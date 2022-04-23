UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Аварийная ситуация с каналами связи". В работе ПриватБанка произошел сбой

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 11:50
Фото: depositphotos.com

В работе ПриватБанка, крупнейшего украинского финучреждения, произошел сбой. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего 23 апреля наши клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы", – говорится в сообщении.

Банк заверил, что его специалисты делают все возможное для скорейшего возобновления стабильной работы.

23 апреля отделения ПриватБанка не работают.

Читайте также
В течение марта украинцы принесли в банки 66 млрд грн, а забрали $85 млн. Данные НБУ
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
банки ПриватБанк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 