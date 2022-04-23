"Аварийная ситуация с каналами связи". В работе ПриватБанка произошел сбой

В работе ПриватБанка, крупнейшего украинского финучреждения, произошел сбой. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего 23 апреля наши клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы", – говорится в сообщении.

Банк заверил, что его специалисты делают все возможное для скорейшего возобновления стабильной работы.

23 апреля отделения ПриватБанка не работают.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.