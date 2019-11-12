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Дело VAB Банка. Бахматюк отреагировал на обыски и задержания

Дело VAB Банка. Бахматюк отреагировал на обыски и задержания
12.11.2019, 09:41

Бизнесмен обратился к Зеленскому и заявил, что готов поэтапно погасить 8 млрд грн долгов лопнувших VAB Банка и Финансовой инициативы

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Владелец агрохолдингов Укрлендфарминг и Авангард, а также лопнувшего VAB Банка Олег Бахматюк отреагировал на задержания 11 ноября и обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предложением решить конфликт за столом переговором. Об этом говорится в официальном обращении Бахматюка к гаранту, опубликованному на сайте Укрлендфарминга.

“Благодарен вам и хочу договориться, чтобы компания работала, чтобы Фонд гарантирования вкладов и Национальный банк получили максимально возможную экономическую компенсацию, чтобы мы работали над созданием, а не борьбой с экономическими шакалами, детективами, прокурорами, судьями, что уничтожают компанию.

Владимир Александрович, я призываю Вас просто сказать своим подчиненным: вернитесь к закону и элементарной логике, сядьте за стол переговоров и найдите решение, которое будет выгодно государству и позволит наполнить бюджет и сохранить 27 000 рабочих мест. Мы два года просим только этого. Надеюсь, что Вас они услышат", - приводятся слова Бахматюка.

По его мнению, возобновление уголовного дела по VAB Банку является незаконным.

Он также добавил, что неоднократно предлагал Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) официальное предложение о поэтапном погашении 8 млрд грн долгов лопнувших VAB Банка и Финансовой инициативы. Последнее такое предложение было направлено 27 октября, утверждает Бахматюк.

В комментарии Интерфакс-Украина бизнесмен уточнил, что якобы предложил Фонду 500 млн грн гарантийного взноса, а далее выплачивать по 1 млрд грн в год.

"Это предложение остается в силе, и я активно работаю над обеспечением такого финансирования", - сказал он агентству.

Он также отрицает, что покинул Украину в связи с задержаниями по делу VAB Банка. По его словам, в последнюю неделю он вел деловые переговоры на Ближнем Востоке.

"Я никуда не бегал, активно работаю", - утверждает Бахматюк.

Бизнесмен добавил, в ближайшие дни продолжит переговоры с торговыми компаниями и инвесторами, а затем планирует вернуться в Украину и работать с адвокатами.

"Мы не ожидали таких шагов, так как, по нашей информации, Фонд гарантирования активно работал над нашим предложением. Это попытка поломать всю договоренность и показать внешним инвесторам, что это не сработает. Это какой-то сюр и двойные стандарты", - подчеркнул Бахматюк.

  • Вечером 11 ноября стало известно, что НАБУ проводит обыски в Райффайзен Банке по делу VAB банка. Об этом LIGA.net сообщил источник в Генеральной прокуратуре. Высокопоставленный сотрудник банка подтвердил, что детективы НАБУ действительно находятся в офисе, однако отказался сообщить, по какой причине.
  • Издание НВ со ссылкой на собеседников в НАБУ утверждало, что сотрудники бюро собираются задержать главу правления Райффайзен Банка Александра Писарука, который ранее был первым заместителем экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Сама Гонтарева назвала действия НАБУ усиливающимся террором. По ее словам, детективы подозревают не тех людей.
  • В апреле 2019 г Экономическая правда писала, что НАБУ расследует дело о выдаче рефинанса коммерческим банкам во время кризиса 2014-2015 годов. Среди них - VAB, который получил от Нацбанка 1,2 млрд грн, но деньги, по данным следствия были выведены за рубеж через различные схемы. В числе подозреваемых в расследовании фигурировал первый замглавы НБУ в 2014-2015 годах Александр Писарук.  

 

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