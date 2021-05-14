Банк Англии признал bail-in еврооблигаций ПриватБанка на $595 млн
Банк Англии принял позитивное решение по запросу Нацбанка Украины о законности проведенной при национализации ПриватБанка операции bail-in четырех выпусков его еврооблигаций, выпущенных через британскую Credit Finance plc на $595 млн. Об этом говорится на сайте Банка Англии.
"Банк Англии получил от Национального банка Украины запрос о признании bail-in четырех займов, осуществленных UK SPV Credit Finance plc в пользу ПриватБанка ... В соответствии с разделом 89H закона Великобритании "О банковской деятельности" (Banking Act 2009) Банк Англии решил признать bail-in. Это решение было утверждено королевской казной", – говорится в сообщении.
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В Банке Англии напомнили, что процедура bail-in была проведена в 2016 году.
"Признание не означает одобрения предпринятых действий и не имеет целью повлиять на какое-либо правовое обжалование этих действий, поданное в юрисдикцию страны происхождения в соответствии с законодательством Украины", – указывается в документе.
- Евробонды скупили связанные с ПриватБанком лица, а государство в 2016 году обменяло эту задолженность банка на акции и выкупило их за 1 грн ($0,04) в ходе национализации (так называемая процедура bail-in).
- Высокий суд Англии и Уэльса 16 марта 2020 года подтвердил право ПриватБанка осуществлять выплаты по выпущенным банком в 2010 и 2013 годах евробондам не всем предъявителям.
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