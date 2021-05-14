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Банк Англии признал bail-in еврооблигаций ПриватБанка на $595 млн

14.05.2021, 16:51
Банк Англии признал bail-in еврооблигаций ПриватБанка на $595 млн - Фото
Фото: depositphotos.com

Банк Англии принял позитивное решение по запросу Нацбанка Украины о законности проведенной при национализации ПриватБанка операции bail-in четырех выпусков его еврооблигаций, выпущенных через британскую Credit Finance plc на $595 млн. Об этом говорится на сайте Банка Англии.

"Банк Англии получил от Национального банка Украины запрос о признании bail-in четырех займов, осуществленных UK SPV Credit Finance plc в пользу ПриватБанка ... В соответствии с разделом 89H закона Великобритании "О банковской деятельности" (Banking Act 2009) Банк Англии решил признать bail-in. Это решение было утверждено королевской казной", – говорится в сообщении.

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В Банке Англии напомнили, что процедура bail-in была проведена в 2016 году.

"Признание не означает одобрения предпринятых действий и не имеет целью повлиять на какое-либо правовое обжалование этих действий, поданное в юрисдикцию страны происхождения в соответствии с законодательством Украины", – указывается в документе.

UK SPV Credit Finance plc — зарегистрированная в Великобритании компания, которую ПриватБанк использовал для привлечения денег на международных рынках капитала (украинские компании размещают бонды не напрямую, а от имени специально созданной иностранной компании — SPV). UK SPV Credit Finance plc выпустила облигации, ПриватБанк в свою очередь заключил с ней несколько кредитных договоров и таким образом получил деньги.

  • Евробонды скупили связанные с ПриватБанком лица, а государство в 2016 году обменяло эту задолженность банка на акции и выкупило их за 1 грн ($0,04) в ходе национализации (так называемая процедура bail-in).
  • Высокий суд Англии и Уэльса 16 марта 2020 года подтвердил право ПриватБанка осуществлять выплаты по выпущенным банком в 2010 и 2013 годах евробондам не всем предъявителям.
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Наталия Софиенко
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ПриватБанк bail-in суд Англии евробонды Credit Finance plc UK SPV Credit Finance plc
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