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Суд Англии подтвердил право ПриватБанка не платить Коломойскому по евробондам

Суд Англии подтвердил право ПриватБанка не платить Коломойскому по евробондам
16.03.2020, 15:32

ПриватБанк не должен осуществлять выплаты по евробондам связанным с Коломойским держателям, постановил Высокий суд Англии

Высокий суд Англии и Уэльса 16 марта подтвердил право ПриватБанка осуществлять выплаты по выпущенным в 2010 и 2013 годах евробондам не всем предъявителям. Такое решение суд вынес в ответ на ходатайство компании-управителя облигациями Madison Pacific, которая просила разъяснить решение Лондонского арбитража.

Как сообщает пресс-служба банка, решение Высокого суда подтверждает решение Лондонского арбитражного суда от 13 июня 2019-го о механизме выплат по указанным бондам.

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Это означает, что если арбитражные решения вступят в силу, то ПриватБанк должен будет осуществить выплаты по евробондам “только ограниченному классу держателей”. А если ПриватБанк выиграет суд о признании процедуры bail-in (конвертации бондов и денег связанных лиц в капитал национализированного банка), то не будет обязан осуществлять никаких выплат вообще.

  • Летом 2019-го Лондонский арбитраж постановил, что ПриватБанк не должен осуществлять выплаты по евробондам тем держателям, которые связаны с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд также признал, что оба выпуска евробондов были предметом незаконных действий, и попросил держателей бумаг раскрыть детали их покупки.
  • Большинство евробондов скупили связанные с Коломойским компании. Общая стоимость этих бумаг - $335 млн.

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Кучук Марина
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