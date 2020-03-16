Суд Англии подтвердил право ПриватБанка не платить Коломойскому по евробондам

Высокий суд Англии и Уэльса 16 марта подтвердил право ПриватБанка осуществлять выплаты по выпущенным в 2010 и 2013 годах евробондам не всем предъявителям. Такое решение суд вынес в ответ на ходатайство компании-управителя облигациями Madison Pacific, которая просила разъяснить решение Лондонского арбитража.
Как сообщает пресс-служба банка, решение Высокого суда подтверждает решение Лондонского арбитражного суда от 13 июня 2019-го о механизме выплат по указанным бондам.
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Это означает, что если арбитражные решения вступят в силу, то ПриватБанк должен будет осуществить выплаты по евробондам “только ограниченному классу держателей”. А если ПриватБанк выиграет суд о признании процедуры bail-in (конвертации бондов и денег связанных лиц в капитал национализированного банка), то не будет обязан осуществлять никаких выплат вообще.
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