Банк ANZ заплатит рекордный штраф за взыскание комиссий со счетов умерших клиентов

Один из крупнейших австралийских банков оштрафовали на $159 млн за многочисленные нарушения

Фото: Depositphotos

Один из крупнейших австралийских банков ANZ Group согласился выплатить 240 млн австралийских долларов (около $159,5 млн) штрафов – это самое большое в истории корпоративного регулятора наказание, наложенное на одну компанию. Об этом сообщила Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), пишет Reuters.

Нарушения включали манипуляции с государственными облигациями, системные сбои в обслуживании клиентов и даже взыскание комиссий со счетов умерших людей.

"ANZ снова и снова предавал доверие австралийцев", – заявил глава ASIC Джо Лонго, назвав поведение банка "грязным".

Регулятор доказал, что при размещении правительственных облигаций в апреле 2023 года трейдеры ANZ в течение 45 минут до официального установления цены активно продавали большие объемы 10-летних фьючерсов.

Это повлекло искусственное снижение цены примерно на два базисных пункта, что, по подсчетам ASIC, стоило государственному бюджету около 26 млн австралийских долларов.

Сам банк не согласился с оценкой убытков, но предложил вернуть 10 млн австралийских долларов – сумму, которую он должен был бы заработать на этой сделке. После этого инцидента ANZ уже более двух лет не участвует в размещении государственных облигаций.

Банк также признал, что с 2013 по 2024 год не начислял обещанные бонусные проценты новым клиентам из-за проблем в системе.

Кроме этого, ANZ признал, что в период с 2019 по 2023 год взимал комиссии со счетов тысяч умерших клиентов, поскольку не мог определить, какие платежи необходимо отменить и были ли возвращены деньги.

Всего с 2016 года ASIC открыл против банка 11 дел, общая сумма штрафов по которым превысила 310 млн австралийских долларов.

Кроме выплат, ANZ обязался разработать план исправления ситуации и потратить еще 150 млн австралийских долларов на реформу системы до 2026 года.