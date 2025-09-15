Банк ANZ заплатить рекордний штраф за стягнення комісій з рахунків померлих клієнтів

Один з найбільших австралійських банків оштрафували на $159 млн за численні порушення

Фото: Depositphotos

Один з найбільших австралійських банків ANZ Group погодився виплатити 240 млн австралійських доларів (близько $159,5 млн) штрафів – це найбільше в історії корпоративного регулятора покарання, накладене на одну компанію. Про це повідомила Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC), пише Reuters.

Порушення охоплювали маніпуляції з державними облігаціями, системні збої в обслуговуванні клієнтів і навіть стягнення комісій з рахунків померлих людей.

"ANZ знову і знову зраджував довіру австралійців", – заявив голова ASIC Джо Лонго, назвавши поведінку банку "брудною".

Регулятор довів, що під час розміщення урядових облігацій у квітні 2023 року трейдери ANZ упродовж 45 хвилин до офіційного встановлення ціни активно продавали великі обсяги 10-річних ф’ючерсів.

Це спричинило штучне зниження ціни приблизно на два базисні пункти, що, за підрахунками ASIC, коштувало державному бюджету близько 26 млн австралійських доларів.

Сам банк не погодився з оцінкою збитків, але запропонував повернути 10 млн австралійських доларів – суму, яку він мав би заробити на цій угоді. Після цього інциденту ANZ уже понад два роки не бере участі в розміщенні державних облігацій.

Банк також визнав, що з 2013 до 2024 року не нараховував обіцяні бонусні відсотки новим клієнтам через проблеми в системі.

Окрім цього, ANZ визнав, що у період 2019 – 2023 років стягував комісії з рахунків тисяч померлих клієнтів, оскільки не міг визначити, які платежі необхідно скасувати й чи були повернуті гроші.

Загалом з 2016 року ASIC відкрив проти банку 11 справ, загальна сума штрафів за якими перевищила 310 млн австралійських доларів.

Окрім виплат, ANZ зобов’язався розробити план виправлення ситуації й витратити ще 150 млн австралійських доларів на реформу системи до 2026 року.