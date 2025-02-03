Банк Супруненко забрал активы и пассивы обанкротившегося Коминвестбанка

Фото: Комінвестбанк / Facebook

Черниговский Асвио Банк, принадлежащий братьям Вячеславу и Александру Супруненко, забрал часть активов и пассивов обанкротившегося Коминвестбанка с Закарпатья, сообщила в понедельник, 3 февраля, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

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"Фонд заключил соглашение, согласно которому неплатежеспособный Коминвестбанк передал активы и обязательства принимающему банку. Это АО "Асвио Банк". Почему это хорошая новость для рынка? Потому что фонд применил способ регулирования, отличный от ликвидации. Это хорошая практика, позволяющая вывести банк по рынку по принципу наименьших расходов и максимально защитить вкладчиков и кредиторов неплатежеспособного банка", — рассказала она на брифинге.

Клиенты Коминвестбанка уже стали клиентами Асвио Банка, а Фонд гарантирования на этой неделе выведет свою временную администрацию. В ходе ее действия было выплачено 215 млн грн гарантированных вкладов, остальные суммы 250 млн грн перешли в Асвио Банк. Общая сумма переданных обязательств составляет 303 млн грн.

"Отныне вкладчики и кредиторы находятся на попечении своего нового банка", — сказала Билай.

Обязательства, не переданные принимающему банку, будут погашаться в рамках ликвидационной процедуры.

Справка В августе 2024 года НБУ отнес Коминвестбанк к категории проблемных из-за его рисковой деятельности, представлявшей угрозу интересам вкладчиков и кредиторов. Тогда НБУ выявил ряд проблем, в том числе манипуляции с отчетностью, чтобы скрыть реальное финансовое положение банка. В начале декабря правление Национального банка Украины приняло решение о причислении Коминвестбанка к категории неплатежеспособных.



Основной акционер Коминвестбанка – Владимир Гиссем, управляющий Ужгородским коньячным заводом и, согласно открытым реестрам, является его бенефициарным владельцем. В августе 2024 года НБУ отнес Коминвестбанк к категории проблемных из-за его рисковой деятельности, представлявшей угрозу интересам вкладчиков и кредиторов. Тогда НБУ выявил ряд проблем, в том числе манипуляции с отчетностью, чтобы скрыть реальное финансовое положение банка. В начале декабря правление Национального банка Украины приняло решение о причислении Коминвестбанка к категории неплатежеспособных.Основной акционер Коминвестбанка – Владимир Гиссем, управляющий Ужгородским коньячным заводом и, согласно открытым реестрам, является его бенефициарным владельцем.