НБУ отнес банк директора Ужгородского коньячного завода к категории неплатежеспособных

Коминвестбанк манипулировал с отчетностью, чтобы скрыть реальное финансовое положения

Фото: Коминвестбанк/Facebook

Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО "Коммерческий инвестиционный банк" (Коминвестбанк) к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Решение принято в связи с неприведением Коминвестбанком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка.

В августе НБУ отнес Коминвестбанк к категории проблемных из-за его рисковой деятельности, представляющей угрозу интересам вкладчиков и кредиторов. Тогда НБУ выявил ряд проблем, включая манипуляции с отчетностью, чтобы скрыть реальное финансовое положения банка.

По данным НБУ, активы Коминвестбанка составляют 1,3 млрд грн (высоколиквидные активы – 890 млн грн), капитал – 349 млн грн, обязательства – 980 мн грн. Доля банка на рынке составляла 0,04% всех активов платежеспособных банков по состоянию на 1 ноября 2024 года и отнесение его к категории неплатежеспособных не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, утверждают в НБУ.

Основной акционер Коминвестбанка — Владимир Гисем, который руководит Ужгородским коньячным заводом и, согласно открытым реестрам, является его бенефициарным собственником.