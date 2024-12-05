НБУ відніс банк директора Ужгородського коньячного заводу до категорії неплатоспроможних

Комінвестбанк маніпулював зі звітністю, щоб приховати реальне фінансове становище

Фото: Комінвестбанк/Facebook

Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ "Комерційний інвестиційний банк" (Комінвестбанк) до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Рішення прийнято у зв'язку з неприведенням Комінвестбанком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку.

У серпні НБУ відніс Комінвестбанк до категорії проблемних через його ризикову діяльність, що становила загрозу інтересам вкладників та кредиторів. Тоді НБУ виявив низку проблем, зокрема маніпуляції зі звітністю, аби приховати реальне фінансове становище банку.

За даними НБУ, активи Комінвестбанку становлять 1,3 млрд грн (високоліквідні активи – 890 млн грн), капітал – 349 млн грн, зобов'язання – 980 млн грн. Частка банку на ринку становила 0,04% всіх активів платоспроможних банків станом на 1 листопада 2024 року та віднесення його до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору України, стверджують у НБУ.

Основний акціонер Комінвестбанку – Володимир Гісем, який керує Ужгородським коньячним заводом і, згідно з відкритими реєстрами, є його бенефіціарним власником.