Банк Тигипко покупает ипотечный портфель Аркады

Фонд гарантирования вкладов во вторник продал на голландском аукционе (с понижением цены) права требования по 400 кредитным договорам физических лиц обанкротившегося банка Аркада. Начальная стоимость лота составляла 182,20 млн грн, а победной стала ставка 45,55 млн грн, свидетельствуют данные Prozorro.

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За актив соревновались два участника – коллекторская компания "Цикл финанс" Александра Правника и ТАСкомбанк Сергея Тигипко.



Победителем стал ТАСкомбанк.

В состав лота, выставленный на продажу Фондом гарантирования вкладов, вошел кредитный портфель физических лиц банка Аркада: 399 кредитов обеспечены ипотекой, один – беззалоговый. Все кредиты номинированы в гривне.

96,4% портфеля по сумме задолженности – это кредиты, выданные в период 2016-2019 годов. В залоге 97,3% портфеля находится жилая недвижимость, остальные 2,7% – коммерческая недвижимость. Более 97% портфеля по сумме задолженности обеспечены недвижимостью в Киеве.

По состоянию на конец мая 89,3% кредитов не имели просрочки, еще 8,8% имели просрочку платежа от 90 дней до одного года.

Банк Аркада признали неплатежеспособным в августе 2020 года. Его имущество оказалось в Фонде гарантирования вкладов, который должен его продать, чтобы компенсировать нанесенный ущерб.

Средства, вырученные от продажи ипотечного портфеля Аркады, будут направлены на расчет с кредиторами банка.