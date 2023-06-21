Банк Тигипко покупает ипотечный портфель Аркады
Фонд гарантирования вкладов во вторник продал на голландском аукционе (с понижением цены) права требования по 400 кредитным договорам физических лиц обанкротившегося банка Аркада. Начальная стоимость лота составляла 182,20 млн грн, а победной стала ставка 45,55 млн грн, свидетельствуют данные Prozorro.
Победителем стал ТАСкомбанк.
В состав лота, выставленный на продажу Фондом гарантирования вкладов, вошел кредитный портфель физических лиц банка Аркада: 399 кредитов обеспечены ипотекой, один – беззалоговый. Все кредиты номинированы в гривне.
96,4% портфеля по сумме задолженности – это кредиты, выданные в период 2016-2019 годов. В залоге 97,3% портфеля находится жилая недвижимость, остальные 2,7% – коммерческая недвижимость. Более 97% портфеля по сумме задолженности обеспечены недвижимостью в Киеве.
По состоянию на конец мая 89,3% кредитов не имели просрочки, еще 8,8% имели просрочку платежа от 90 дней до одного года.
Средства, вырученные от продажи ипотечного портфеля Аркады, будут направлены на расчет с кредиторами банка.
- В ноябре 2022 года головной офис банка Аркада был продан за 351 млн грн.
- Победителем торгов стало ООО "СистемОйлИнженеринг", принадлежащее кипрской Дилоретио Холдингз. Ее конечные бенефициары – дочери бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Договор с компанией был подписан в конце января 2023 года.
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