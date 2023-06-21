Банк Тігіпка купує іпотечний портфель Аркади
Фонд гарантування вкладів у вівторок продав на голландському аукціоні (з пониженням ціни) права вимоги за 400 кредитними договорами фізичних осіб збанкрутілого банку Аркада. Початкова вартість лота становила 182,20 млн грн, а переможною стала ставка 45,55 млн грн, свідчать дані Prozorro.Продажі.
За актив змагалися двоє учасників – колекторська компанія "Цикл фінанс" Олександра Правника і ТАСкомбанк Сергія Тігіпка.
Переможцем став ТАСкомбанк.
До складу лота, який виставив на продаж Фонд гарантування вкладів, увійшов кредитний портфель фізичних осіб банку Аркада: 399 кредитів забезпечені іпотекою, один – беззаставний. Усі кредити номіновані у гривні.
96,4% портфелю за сумою заборгованості – це кредити, видані в період 2016-2019 років. У заставі 97,3% портфелю перебуває житлова нерухомість, решта 2,7% – комерційна нерухомість. Понад 97% портфелю за сумою заборгованості забезпечені нерухомістю у Києві.
Станом на кінець травня 89,3% кредитів не мали прострочення, ще 8,8% мали прострочення платежу від 90 днів до одного року.
Кошти, одержані від продажу іпотечного портфеля Аркади, спрямують на розрахунок із кредиторами банку.
- У листопаді 2022 року головний офіс банку Аркада продали за 351 млн грн.
- Переможцем торгів стало ТОВ "СистемОйлІнженерінг", яке належить кіпрській Ділоретіо Холдінгз. Її кінцеві бенефіціари – дочки колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Договір з компанією підписали у кінці січня 2023 року.
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