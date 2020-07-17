Банк Тигипко привлек очередные 100 млн грн от размещения облигаций

АО "ТАСкомбанк" привлек от размещения выпуска 100 000 штук облигаций 105 148 000 грн. Об этом сообщает банк в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, пишет FinClub.

Плановой датой окончания размещения облигаций значилось 1 декабря, но фактически банк успел сделать это 2 июля.

Общая номинальная стоимость выпуска облигаций, которые предлагались для размещения, составила 100 000 000 грн. При этом общая сумма привлеченных средств от размещения выпуска облигаций составила 105 148 000 грн.

В мае 2019 года ТАСкомбанк первым в Украине выпустил бонды по стандартам ЕС. 5 марта 2020 года ТАСкомбанк привлек более 102,8 млн грн от размещения 100 000 штук облигаций.

В июне ТАСкомбанк предоставил государственной НАЭК "Энергоатом" 400 млн грн кредита для выплаты долгов по зарплатам.

ТАСкомбанк принадлежит бизнесмену Сергею Тигипко. С 2019 года входит в перечень системно важных банков. Занимает 17 место в рэнкинге НБУ по размеру активов. Прибыль банка за 2019 составил более 450 млн грн.

Юрий Тарасовский

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