Банк Тигипко увеличит уставный капитал на 300 млн грн

Универсал Банк из группы ТАС Сергея Тигипко выпустит акции, чтобы увеличить уставный капитал на 300 млн грн, или на 9,7%, сообщается на сайте банка.

После продажи ценных бумаг уставный капитал Универсала увеличится до 3,403 млрд грн.

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Номинальная стоимость акции допвыпуска составит 10 грн.

В феврале Нацбанк оштрафовал Универсал Банк на 14 млн грн за рисковую деятельность. По мнению регулятора, банк проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн.

Группа ТАС была основана в 1998 году. Среди основных компаний структуры - ТАСкомбанк, Универсал Банк, ЧАО Днепровагонмаш, ПАО Кременчугский сталелитейный завод и аптечная сеть ТАС.