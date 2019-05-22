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22.05.2019, 16:13

Банк Тигипко увеличит уставный капитал на 300 млн грн

Банк Тигипко увеличит уставный капитал на 300 млн грн

Универсал Банк выпустит акции для докапитализации

Универсал Банк из группы ТАС Сергея Тигипко выпустит акции, чтобы увеличить уставный капитал на 300 млн грн, или на 9,7%, сообщается на сайте банка.

После продажи ценных бумаг уставный капитал Универсала увеличится до 3,403 млрд грн.

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Номинальная стоимость акции допвыпуска составит 10 грн.

В феврале Нацбанк оштрафовал Универсал Банк на 14 млн грн за рисковую деятельность. По мнению регулятора, банк проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн.

Группа ТАС была основана в 1998 году. Среди основных компаний структуры - ТАСкомбанк, Универсал Банк, ЧАО Днепровагонмаш, ПАО Кременчугский сталелитейный завод и аптечная сеть ТАС.

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Теги: универсал банк, Сергей Тигипко, группа ТАС
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