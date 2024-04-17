Банк Тигипко закрывает проект sportbank
Проект sportbank закрывается с 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба ТАСкомбанка, на лицензии которого он работал.
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С 17 апреля прекращается привлечение новых клиентов и оформление новых продуктов через приложение, а через три с половиной недели sportbank будет недоступен для дальнейшего использования.
Решение закрыть sportbank приняло правление ТАСкомбанка из-за "значительных изменений во внешней среде, требующих корректировки бизнес-модели банка и его стратегии".
Все клиенты sportbank останутся клиентами ТАСкомбанка, он предлагает им воспользоваться программой перехода на мобильное приложение TAS2U.
СправкаРазработчиком и владельцем прав на программное обеспечение мобильного приложения sportbank и торговой марки sportbank является ООО "Дивотек", операционная компания – ООО "ДТ Нетворк" (бенефициар обеих компаний – Никита Измайлов). Необанк был запущен в 2019 году.
- В начале марта 2024 года стало известно, что в январе в офисе sportbank состоялись обыски из-за возможной причастности к деятельности букмекеров Parimatch, Buddy.bet, PariWin. В sportbank отвергали любые подозрения в сотрудничестве с игорным бизнесом или его обслуживанием.