Банк Тігіпка закриває проєкт sportbank

Необанк sportbank, який працював на ліцензії ТАСкомбанку, закривається менше ніж через п'ять років після запуску

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Проєкт sportbank закривається з 12 травня. Про це повідомила пресслужба ТАСкомбанку, на ліцензії якого він працював.

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З 17 квітня припиняється залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок, а через три з половиною тижні sportbank буде недоступний для подальшого використання.

Рішення закрити sportbank ухвалило правління ТАСкомбанку через "значні зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі банку та його стратегії".

Усі клієнти sportbank залишаться клієнтами ТАСкомбанку, він пропонує їм скористатися програмою переходу на мобільний застосунок TAS2U.

Довідка Розробником та власником прав на програмне забезпечення мобільного застосунку sportbank і торгової марки sportbank є ТОВ "Дивотек", операційна компанія – ТОВ "ДТ Нетворк" (бенефіціар обох компаній – Никита Ізмайлов). Необанк запустили у 2019 році. Розробником та власником прав на програмне забезпечення мобільного застосунку sportbank і торгової марки sportbank є ТОВ "Дивотек", операційна компанія – ТОВ "ДТ Нетворк" (бенефіціар обох компаній – Никита Ізмайлов). Необанк запустили у 2019 році.