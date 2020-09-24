Новый банк Ярославского отчитался об убытках

Убыток банка Кредит Днепр по итогам января-августа составил 177,2 млн грн (за январь-июль было 184,4 млн грн, за 8 месяцев-2019 – 25,9 млн грн), сообщает Finbalance.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 01.09.2020 – 14,51% (требование НБУ – не менее 10%).

За первое полугодие отчисления банка Кредит Днепр в резерв под обесценение кредитов и средств в других банках составляли 305 млн грн (за 6 месяцев 2019 – 247,2 млн грн). Кредитный портфель сократился до 2,88 млрд грн (с 3,3 млрд грн на начала года).

Банк Кредит Днепр основан в 1993 году. Его единственным акционером была компания Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед, которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку. Сейчас владельцем банка является Александр Ярославский, который недавно приобрел финучреждение у Виктора Пинчука. По данным НБУ, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов занимал 19 место среди 75 действующих.

3 августа компания Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед, которая была единственным акционером банка Кредит Днепр , передала 100% его акции Александру Ярославскому , владельцу и президенту группы DCH.

Кредит Днепр Александру Ярославскому По результатам первого полугодия 2020 года убыток банка составил 148,5 млн грн.

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Наталия Софиенко

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