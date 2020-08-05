Официально. Ярославский стал новым собственником банка Пинчука

3 августа компания Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед, которая была единственным акционером банка Кредит Днепр, передала 100% его акций, Александру Ярославскому, владельцу и президенту группы DCH. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Таким образом, конечным собственником Кредит Днепра стал Ярославский.

Со дня заключения сделки наблюдательный совет банка уволил с должности председателя правления Кредит Днепра Елену Малинскую. С 4 августа эту должность по поручению нового акционера занял Сергей Панов, чью кандидатуру согласовал НБУ.

Также в связи со сменой собственника банка прекращаются полномочия действующего состава набсовета Кредит Днепра.

Новые члены наблюдательного совета вступят в свои полномочия сразу после согласования их кандидатур Нацбанком.



Прежним владельцем 100% статутного капитала банка Кредит-Днипро был бизнесмен Виктор Пинчук.

В апреле 2020 года АМКУ разрешил Ярославскому приобрести свыше 50% акций банка Кредит-Днипро . 31 июля сделку утвердил НБУ.

По результатам первого полугодия 2020 года убыток банка составил 148,5 млн грн.

Богдан Заика

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