АМКУ разрешил Ярославскому купить банк Пинчука

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил владельцу группы DCH Александру Ярославскому приобрести банк Кредит-Днепр, принадлежащий олигарху Виктору Пинчуку. Об этом Интерфакс-Украина сообщили в АМКУ.

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Отмечается, что ведомство предоставило Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка.

В инвестиционно-консалтинговой группе EastOne Пинчука эту информацию не комментируют.

Сам Ярославский на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе говорил, что сделка может быть закрыта примерно через месяц.

Об интересе Ярославского к банку Кредит Днепр стало известно в декабре прошлого года. В январе 2020-го замглавы Нацбака Катерина Рожкова сообщила, что Ярославский в декабре прислал НБУ письмо о намерениях купить банк. При этом регулятор документов на согласование не получал.

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