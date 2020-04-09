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АМКУ разрешил Ярославскому купить банк Пинчука

АМКУ разрешил Ярославскому купить банк Пинчука
09.04.2020, 16:01

АМКУ разрешил Ярославскому приобрести свыше 50% акций банка Кредит-Днепр

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил владельцу группы DCH Александру Ярославскому приобрести банк Кредит-Днепр, принадлежащий олигарху Виктору Пинчуку. Об этом Интерфакс-Украина сообщили в АМКУ.

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Отмечается, что ведомство предоставило Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка.

В инвестиционно-консалтинговой группе EastOne Пинчука эту информацию не комментируют.

Сам Ярославский на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе говорил, что сделка может быть закрыта примерно через месяц.

Подробнее читайте: Продам банк с доплатой. Пинчук и Ярославский торгуются за Кредит Днепр

Анна Андреева
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виктор пинчук АМКУ александр ярославский Кредит-Днепр
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